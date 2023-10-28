السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العسومى": تخاذل المجتمع الدولى شجع الاحتلال على التمادى فى جرائمه بغزة

غزة
غزة

قال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن "صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الغاشمة في قطاع غزة، شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين".

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر يمثل سندًا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل"، مضيفًا أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين". 

وقف إطلاق النار

وأشار رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم السبت، إلى أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربيًا يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لا بد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق. 

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن "مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية ما لم يدركوا أن هناك ضغوطًا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة".

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التصعيد في غزة 

وقالت  شبكة "سي إن إن" إن قطاع غزة دخل في انقطاع شبه كامل للإنترنت، حيث عانت المنطقة من أسوأ خسارة في الاتصال اليوم منذ اندلاع القتال لأول مرة في 7 أكتوبر.

وتعرضت شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي للإنترنت في المنطقة، لأضرار في خطوطها الدولية، وفقًا لشركة NetBlocks، وهي شركة لمراقبة انقطاع الإنترنت ومقرها لندن. 

العسومي البرلمان العربي الفلسطينيين قطاع غزة غزة

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