أخبار فاتتك| 600 طفل أقل من 4 أعوام ضمن شهداء غزة وضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 28-10- 2023

انخفاض في أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023 بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%؛ بسبب قرار رئاسة مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية، من بينهم الدواجن والبيض، ومن المتوقع أن يتم تزيد نسبة الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع الانتهاء من دورة الإنتاج الجديد للطيور في المزارع.

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الصحة الفلسطينية: قائمة شهداء غزة تضم أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة

ضمت قائمة نشرتها مؤخرًا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أسماء الشهداء الذين سقطوا في القطاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر الجاري، أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة.

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طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي في مباراة إنبي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي، جناح الفريق الأبيض، في مباراة إنبي ببطولة دوري نايل.

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ما مدى استفادة جيش الاحتلال من الاجتياح البرى لغزة؟.. بول سالم يجيب

كشف الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، مدى الاستفادة الحقيقية التي يمكن أن تحققها إسرائيل من الاجتياح البري لغزة، قائلًا: "إن القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية شهدت ارتباكًا فيما يتعلق بالاختلاف في الكثير من مواقفها، فكان منها المواقف التي تطالب بالتصعيد الكبير، ومنها ما هو دون مستوى التصعيد".

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ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشبكة الإنترنت، تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

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