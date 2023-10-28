الصحة الفلسطينية: قائمة شهداء غزة تضم أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة

ضمت قائمة نشرتها مؤخرًا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأسماء الشهداء الذين سقطوا في القطاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر الجاري، أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة.

وأظهرت القائمة استشهاد ما لا يقل عن 1500 طفل دون سن العاشرة، بما في ذلك 600 طفل دون سن الرابعة، وأكثر من 100 منهم تقل أعمارهم عن عام واحد، وفق تحليل للأسماء المنشورة، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتجري وزارة الصحة في غزة تحديثًا دائمًا خلال اليوم لأعداد الشهداء والإصابات في القطاع.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقييم البيانات التي تم نشرها قبل قصف أمس الجمعة.

وضمت القائمة الاسم والعمر والجنس ورقم الهوية لـ 6747 شخصًا، وقالت الوزارة، إن القائمة لا تشمل 281 شخصًا إضافيًا استشهدوا لكن لم يتم التعرف عليهم.

وفي حين أنه ليس من الممكن التحقق بشكل مستقل من الأسماء المدرجة، إلا أن الصور والمقابلات مع الأطباء وعمال الإغاثة تشير، بحسب الصحيفة، إلى الموت والدمار على نطاق واسع في غزة.

ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقاتها الخاصة في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في الماضي، أن أعداد الشهداء تتفق مع أرقام الوزارة، بحسب ما يقول مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر.

وأضافت نيويورك تايمز، أن العدد الكبير من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن استشهداهم، بلغ حوالي 40 بالمئة من مجموع الشهداء، وأن هذا يتماشى بشكل عام مع ارتفاع نسبة الأطفال في سكان غزة، حيث يشكلون حوالي 47 في المئة من سكان غزة، وفقًا لليونيسف، وهي نسبة أعلى من معظم دول العالم، باستثناء أفغانستان وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي المجمل، ذكرت القائمة أن 2665 طفلًا استشهدوا و2902 امرأة وفتاة، ولم يُدرج تاريخ الوفاة لكل فرد، لكن ملخصًا منفصلًا للوفيات صادر عن وزارة الصحة يشير إلى أن الحصيلة تزايدت في الأيام الأخيرة.