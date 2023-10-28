السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. متحدث الحكومة الإسرائيلية: نوسع عملياتنا البرية والأيام المقبلة ستكون صعبة

الجيش الاحتلال الإسرائيلى
الجيش الاحتلال الإسرائيلى

أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يوسع حاليا عملياته البرية، ورفض التعليق عما إذا كان هذا غزوًا بريًا لغزة. 

وأضاف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن الأيام المقبلة ستكون طويلة وصعبة.

جاء ذلك خلال نباء عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بأن القوات الإسرائيلية شنت غارة برية على غزة أمس لليلة الثانية على التوالي وكانت الغارة مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات دون طيار، وسط تأكيدات بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وضربه لعشرات الأهداف على قطاع غزة وإن التوغل لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية جيش الاحتلال

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