السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامي: “بايدن” فشل في تهميش الدور المصري بالشرق الأوسط

بايدن
بايدن

قال الإعلامي حسين عبد الغني، إن 11 صحفيًا لقوا مصرعهم بسبب جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، علاوة على فقدان عدد آخر من الصحفيين لذويهم وعائلاتهم.

التعاون الإسرائيلي الأمريكي 

وأكد “عبد الغني” خلال مداخلة هاتفية عبر “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل هي مندوب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الشرق الأوسط، وتستحدمها أمريكا كورقة ضغط لتحقيق مصالحها وأهدافها في المنطقة.

وأضاف أن “بايدن” فشل في تنفيذ مخطط تهميش الدور المصري في الشرق الأوسط.

حسين عبد الغني القاهرة الإخبارية الأحداث في فلسطين المقاومة الفلسطينية الحرب الباردة

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