السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ولاء السلامين: مدن الضفة الغربية تنتفض بالمسيرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن جموع المواطنين الفلسطينيين الآن في قلب مدن الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها قاموا عن بكرة أبيهم بعد انقطاع الاتصال عن 2 مليون غزاوي، ولا توجد أي وسيلة تواصل معهم الآن ولا توجد أي معلومات إن كانوا أحياء أم أمواتًا تحت القصف المجنون الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الآن.

وأضافت ولاء السلامين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مسيرات غاضبة في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية جنين ونابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية، سلفيت، طوباس بجانب مدينة أريحا وغيرها من المدن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن المسيرات التي تجوب شوارع المدن بمدينة رام الله تتحدث عن الأصوات الصامتة التي لا تستطيع الحديث بأن تقول كفى لهذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية مدن الضفة الغربية العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني

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