ما مدى استفادة جيش الاحتلال من الاجتياح البرى لغزة؟.. بول سالم يجيب

كشف الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، مدى الاستفادة الحقيقية التي يمكن أن تحققها إسرائيل من الاجتياح البري لغزة، قائلًا: "إن القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية شهدت ارتباكًا فيما يتعلق بالاختلاف في الكثير من مواقفها، فكان منها المواقف التي تطالب بالتصعيد الكبير، ومنها ما هو دون مستوى التصعيد".

نتنياهو ليس زعيمًا عسكريًا ولا يمتلك الخبرة العسكرية

وأضاف بول سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن استطلاع الرأي بإسرائيل اليوم يقول إن أقل من 50% من الإسرائيليين يؤيدون اجتياحًا كاملًا وحربًا واسعة في غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو معروفًا بشكل إجمالي أنه رجل حذر فيما يتعلق بالحروب، يتكلم بشكل كبير لكنه ليس زعيمًا عسكريًا ولا يمتلك الخبرة العسكرية، ففي الماضي تردد كثيرًا وحسبها عدة مرات قبل الدخول في مغامرات عسكرية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن مدى الاجتياح البري الاسرائيلي لغزة، لافتًا إلى أن الأمور ليست واضحة بشكل كبير، كما أن القيادات الإسرائيلية لا تمتلك الرؤية الكاملة لكل المسار القادم.