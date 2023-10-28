السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما مدى استفادة جيش الاحتلال من الاجتياح البرى لغزة؟.. بول سالم يجيب

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، مدى الاستفادة الحقيقية التي يمكن أن تحققها إسرائيل من  الاجتياح البري لغزة، قائلًا: "إن القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية شهدت  ارتباكًا فيما يتعلق بالاختلاف في الكثير من مواقفها، فكان منها المواقف التي تطالب بالتصعيد الكبير، ومنها  ما هو دون مستوى التصعيد".

نتنياهو ليس زعيمًا عسكريًا ولا يمتلك الخبرة العسكرية 

وأضاف بول سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن استطلاع الرأي بإسرائيل اليوم يقول إن أقل من 50% من الإسرائيليين يؤيدون اجتياحًا كاملًا وحربًا واسعة في غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو معروفًا بشكل إجمالي أنه رجل حذر فيما يتعلق بالحروب، يتكلم بشكل كبير لكنه ليس زعيمًا عسكريًا ولا يمتلك الخبرة العسكرية، ففي الماضي تردد كثيرًا وحسبها عدة مرات قبل الدخول في مغامرات عسكرية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن مدى الاجتياح البري الاسرائيلي لغزة، لافتًا إلى أن الأمور ليست واضحة بشكل كبير، كما أن القيادات الإسرائيلية لا تمتلك الرؤية الكاملة لكل المسار القادم. 

نتنياهو فلسطين غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي اجتياح بري لغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة الإسرائيلية: نوسع عملياتنا البرية والأيام المقبلة ستكون صعبة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 28-10-2023 فى مصر

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: دخول برى محدود إلى منطقة حاجز إيرز فى قطاع غزة

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة