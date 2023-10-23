الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في لقاء بـ"رجال الأعمال".. رئيس البورصة يستعرض تنشيط صناديق الاستثمار العقارية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين؛ لاستعراض رؤية البورصة لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية).

واستعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

 

رئيس البورصة: إدراج الشركات العقارية من أهم المؤثرات الإيجابية على السوق

 

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب).

وتطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.

احمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جمعية رجال الأعمال المصريين صناديق الاستثمار العقارية البورصة العقارية

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