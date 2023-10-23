الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة: إدراج الشركات العقارية من أهم المؤثرات الإيجابية على السوق

أحمد الشيخ، رئيس
أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية

استعرض أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، قيد وإدراج الشركات العقارية في البورصة المصرية، والتي تستهدف منها التوسع في زيادة معدلات نمو الشركات، بالإضافة إلى أنها تساهم في زيادة أعداد المستثمرين.

وأوضح الشيخ أن إدارة الشركات العقارية يمكن أن تحفيز موظفيها على تملك أسهم بالشركة، لافتًا إلى أن يتم التسعير وفقًا لآليات سوق العرض والطلب، والالتزام بقواعد محددة للقيد والإفصاح.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات بجمعة رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، بندوة حول صناديق الاستثمار العقارية كإحدى الآليات المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري المصري، ودور البورصة المصرية في تنشيط الاستثمار بها، من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية.

واستكمل الشيخ أن البورصة المصرية توفر نظامًا آليًا آمنًا للتخارج يمكّن المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية والحصول على أموالهم في صورة نقدية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، فضلًا عن ذلك توفر منصة تداول تعمل وفقًا لأعلى المعايير المطبقة في مجال الأسواق المالية.  

الشيخ: يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفية نسبة 5%‎ من صافي الربح قبل خصم الضرائب

وتابع رئيس البورصة أنه يجوز قيد أسهم الشركات غير مستوفاة نسبة 5% من صافي الربح قبل خصم الضرائب آخر 3 سنوات مالية، بشرط عدم تحقيق صافي خسائر من نشاطها المحقق خلال أي من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.

واختتم بأنه يحوز التقدم لقيد الشركات العقارية في حالة عدم توافر بعض الشروط، شريطة ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 200 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوكًا لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة.

البورصة المصرية الضرائب اسواق المال والبورصات رجال الأعمال المصريين المستثمرين

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بالمستهل.. و"السوقى" يربح 20 مليار جنيه فى دقائق

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى