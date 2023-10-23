الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بالمستهل.. و"السوقى" يربح 20 مليار جنيه فى دقائق

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين - ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية للمصريين وبعض من العرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق، وسط حالة من التفاؤل بعد ارتفاع قيم وأحجام التداولات لمستويات تاريخية.

 وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 20  مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليون و528 مليار جنيه، خلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاته، حيث صعد مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت  1%، ليصل إلى مستوى 22349 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.13%، ليصل إلى مستوى 27507 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي"، بنسبة بلغت 1.02%، ليصل إلى مستوى 9357 نقطة.

 وارتفع المؤشرالذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 1.21%، ليصل إلى مستوى 4112 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 1.2%، ليصل إلى مستوى 6228 نقطة.

وشهدت قيم وأحجام التعاملات ارتفاعا واضحًا، حيث سجلت قيمة التعاملات على الأسهم نحو 850 مليون جنيه، فيما بلغت أحجام التعاملات مستوى 212.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 29 ألف صفقة شراء وبيع.

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