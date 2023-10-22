الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة: لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت البورصة المصرية اليوم الأحد التداول على أسهم شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شارك في الفعالية أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية ويسري عتلم - رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم - العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

وهنأ أحمد الشيخ قيادات شركة ديجيتايز بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم المعلنة والتي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسية.  

الشيخ: لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال الشيخ إن لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيد في هذه السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية. وأضاف: نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

في حين صرح يسري عتلم - رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز أن القيد يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة ولا يمثل نهاية المطاف. وأضاف: خططت الشركة للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع.

وأضاف أن استراتيجية الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، مشيرا إلى خطط الشركة لبناء منظومة عمل وحوكمة قوية.

الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات. ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنيه مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وقامت الشركة بطرح 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.

البورصة المصرية ديجيتايز للاستثمار والتقنية سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة التداول احمد الشيخ السوق الرئيسي

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