صعود طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء للمصريين والعرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.04%، ليصل إلى مستوى 21624 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 26509 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.25%، ليصل إلى مستوى 9070 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.1%، ليصل إلى مستوى 3962 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.78%، ليصل إلى مستوى 5992 نقطة.