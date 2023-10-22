الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تبدأ خطوات إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

بدأت البورصة في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أدوات مالية، حيث أخطرت تلك الجهات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية غد الاثنين، حيث ستعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، كما تستهدف البورصة أن يبدأ التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك الجهات في النصف الثاني من نوفمبر القادم، حيث تعد البورصة وتنظم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. 
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة، بأن البورصة تولي مزيدا من الإهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة، فهي تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد أضحى مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.
وأضاف رئيس البورصة، أن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة." 
جدير بالذكر أن البورصة تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة إجتيازه للمقابلة الشخصية)، وذلك للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.   
يأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6 سبتمبر2023. 

البورصة المصرية الخطوات التنفيذية السجل الإلكتروني علاقات المستثمرين لشركات المقيد لبرامج التدريبية

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