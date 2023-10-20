البورصة تربح 120.7 مليار جنيه في أسبوع المستويات القياسية

أظهرت أحدث بيانات للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب، وذلك رغم وجود بعض العمليات البيعية الهستيرية من قبل المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات المالية الأجنبية.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إي جي إكس 30) بنسبة 8.07% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 21616.6 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي (إي جي إكس 70 متساوي الأوزان) بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا (إي جي إكس 100 متساوي الأوزان) الذي قفز بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة.

وأوضح التقرير ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 8.93%، ليغلق عند مستوى تريليون و473 مليار جنيه، وبذلك يكون قد حقق مكاسب تقدر بحوالي 120.7 مليار جنيه.

كما لاحظ التقرير ارتفاع إجمالي قيم التداولات إلى حوالي 235.7 مليار جنيه، وبلغت كمية التداولات حوالي 4،168 مليون ورقة تنفذت في 577 ألف عملية، وهذا يقارن بإجمالي قيمة التداولات البالغة 188.8 مليار جنيه وكمية التداولات التي بلغت 2،919 مليون ورقة تنفذت في 366 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

وأكد التقرير أن سوق الأسهم استحوذ على 8.82% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، بينما استحوذت قيمة التداول في السندات والأذون على حوالي 91.18% خلال الأسبوع.

وذكر التقرير أن المتعاملين المصريين استحوذوا على 89.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المدرجة، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 3.5% والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأظهرت البيانات أن الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 273.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 149.0 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 85.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت نسبة استحواذ الأجانب على 6.9 %، فيما بلغت نسبة استحواذ المتعاملين العرب على 7.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 6،875.2 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 3،225.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بدية العام.