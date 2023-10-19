الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 31 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

أنهت البورصة آخر تعاملات الأسبوع – اليوم الخميس، على تباين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بنحو جماعي، بدعم من استمرار المبيعات التي تقودها المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين، فيما صعدت بعض الأسهم الثانوية بالسوق، مدفوعة بالارتفاعات الواضحة لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 31 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و473 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.26%، ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة بلغت 2.42%، ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"، بنسبة بلغت 2.21%، ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.1%، ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، في الوقت الذى تراجع فيه المؤشرالاوسع نطاقا  "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.01%، ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها مستوى  3.5 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 793.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 113.2 الف صفقة بيع وشراء.

هدى عطية
هدى عطية
البورصة المصرية المؤشرات الرئيسية المؤسسات المالية المتعاملين الافراد الأفراد المصريين الاسهم الصغيرة المؤشر الرئيسي

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