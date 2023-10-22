الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل صعودها عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 35 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها الواضح، لدى ختام تعاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التى قابلها عمليات بيع مشابهة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

رأس المال السوقى

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.508 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه.   

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" صعوده عند الإغلاق، ليغلق مرتفعا بنسبة 2.37%، ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 2.76%، ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.

 في سياق متصل، أنهى المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" تعاملات اليوم الأحد مرتفعا بنسبة بلغت 3.68%،  ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الى قفز بنسبة بلغت 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

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