الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل معبر رفح مفتوح الآن؟

هل معبر رفح مفتوح
هل معبر رفح مفتوح الآن؟

تصدر سؤال "هل معبر رفع مفتوح الآن؟"، خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل"، بالتزامن مع إعلان مصر عن فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة الراهنة، بخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة.

هل معبر رفح مفتوح الآن؟ 

وأكدت وزارة الخارجية، أن مصر دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنهم واستجابة لمعاناتهم نتيجة للقصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، عن بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى بوابات معبر رفح متجهةً إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تحمل ثالث دفعات المساعدات الإنسانية.

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دخول ثالث قوافل المساعدات للقطاع من معبر رفح

ووفقًا لمصادر إعلامية، قال موظف إغاثة ومصدران أمنيان إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر اليوم الإثنين، متجهة إلى قطاع غزة المحاصر، حيث بدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

وتعرض المعبر لقصف إسرائيلي الثلاثاء الماضي، استمرارًا لمسلسل الجرائم الإسرائيلية وقطع الإمدادات والمساعدات عن قطاع غزة، مما عطل حركة السير به وقتها.

معبر رفح البري

ويعد معبر رفح البري هو معبر حدودي يقع عند مدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، وتم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982.

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