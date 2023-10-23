أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي اضطر لمراجعة سياساته لأسباب اقتصادية

قال الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، إن العامل الاقتصادي يعد عاملا مهما جدا في السياسات الإسرائيلية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي اضطر لأكثر من مرة مراجعة سياساته بناءً على أسباب اقتصادية.

مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لو كانت المسألة مرتبطة بالجانب المالي فقط، فهناك حملة إنقاذ دولي لإسرائيل خاصة من قبل أمريكا الداعم الأول لإسرائيل خاصة في الشق العسكري.

المواطن الإسرائيلي من عدم الأمان داخل إسرائيل

وأوضح أن هناك أمور أخرى يعاني منها المواطن الإسرائيلي يوميا، وهي عدم الأمان داخل إسرائيل، رغم أن إسرائيل دائما ما تقدم نفسها أمام العالم بكونها بلد الأمن.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل ينهار كثيرا، مما يجعل إسرائيل الآن يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وأصبح في أزمة تعطله عن الإنتاج، مما سيجعل هناك تراجع في تجنيد الضباط.