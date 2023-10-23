بعد تضامنها مع فلسطين.. إسرائيل تحذف الناشطة المناخية تونبرج من مناهجها الدراسية

قالت وزارة التعليم الإسرائيلية ، إنها ستحذف أي إشارة إلى الناشطة المناخية السويدية جريتا تونبرج في المناهج الدراسية بعد أن نشرت صورة على صفحتها على منصة "X" تدعم من خلالها فلسطين.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" بيان وتفاصيل الواقعة، حيث أفادت بأن وزارة التعليم الإسرائيلية قالت بأن هذا الموقف يحرمها من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام للطلاب الإسرائيليين.

الناشطة السويدية طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وكانت الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج أعلنت يوم الجمعة 20 أكتوبر تضامنها مع فلسطين مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونشرت جريتا تونبرج صورة على حسابها الشخصي في منصة "إكس"، أكدت من خلالها دعمها لفلسطين وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الأسبوع 270.. اليوم نستهل التضامن مع فلسطين وغزة.. يتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".

وظهرت جريتا تونبرج في الصورة تحمل لافتة كتب عليها "ادعم غزة"، وبرفقتها ثلاثة آخرون يحملون لافتات مختلفة كتب عليها "فلسطين حرة"، و"هذه اليهودية تدعم فلسطين" و"العدالة المناخية".

وانتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أرييه شاروز شاليكار، الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج لدعمها فلسطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fx.com%2Fextranewstv%2Fstatus%2F1716412904101298212%3Fs%3D46%26t%3D7Cp2rUTD1OErRav9Jc0C7w%26fbclid%3DIwAR36rDAqUcW0DjDqhWmiUUe-jZrBglaD_LNO1EXXaopdmAPGFOHoLnQe4UY&h=AT1XKHYHD7y0ocfWacw2QFDtH4XhT87I3Mt98sQesWW9aU8ShSXwz2RvBPR4MGv8WepJlH52b3mgaeKdZgTphiJ64ODe8sCxlvwBuP3slzev6_crupgYidhU6gCUiqMY9fCUOw