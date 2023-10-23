خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

قال الدكتور أحمد فؤاد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن حديث نتنياهو وتحذيره من أي استهدافات جديدة من حزب الله، ستؤدي لتعرض قواته لمخاطر وسيكون رده أكبر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن حزب الله يشاهد ما يحدث في فلسطين، لذلك فهو يقوم ببعض المناوشات على إسرائيل، ولكنها لن تصل إلى درجة الحرب، بل تعبر عن غضبه.

مظاهرات في إسرائيل

وتابع خبير الشئون الإسرائيلية: في جميع الأحوال فلا يمكن لإسرائيل الاستمرار على هذا النحو، بمعنى أن الاعتماد على قوة الاحتياطي يشل الاقتصاد الإسرائيلي، وفي نفس الوقت ينفر المستثمرين ويجعلهم يرون سعر العملة ينهار، مؤكدًا أنه لأول مرة تحدث مظاهرات في إسرائيل تطالب بتنحي رئيس الوزراء أثناء الحرب.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد أن ما دعى إليه أطراف عديدة أن يتم لجم القوى الإسرائيلية والإفراج عن بعض الأسرى أو جميعهم في مقابل هدنة إنسانية، مفيدًا بأن الجانب الإسرائيلي يحاول تصوير بعض اللقطات من قطاع غزة من أجل القبض على قيادات حركة حماس، حتى يستقر الرأي العام الإسرائيلي، ويتوقف النزيف المتمثل في الرغبة في النزوح الجماعي.