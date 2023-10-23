في تذكار الملاك ميخائيل.. تعرف على مهام الملائكة ودورهم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر.

دور ومهام الملائكة

وعلى خلفية الاحتفالات، جاء في كتاب كتاب الملائكة، لمشاهير الآباء القديسين الصادر عن كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور إن الملائكة يرفعون صلوات المؤمنين إلى الله فرافائيل رئيس الملائكة (أحد رؤساء الملائكة السبعة) يقول لطوبيا "انك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى في بيتك نهارًا وتدفنهم ليلًا، كنت أنا أرفع صوتك إلى الرب".

ويقول يوحنا الرسول في سفر الرؤيا "وجاء ملاك أخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطى بخورًا كثيرًا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب أي أمام العرش"

و الملائكة أيضًا شفعاء، بمعنى أنهم يصلون من أجل المؤمنين ويطلبون من أجل سلامهم. فقد جاء في نبوءة النبي زكريا عن الملاك الذي تَشَفَّع من أجل أورشليم.

"فَأَجَابَ مَلاَكُ الرَّبِّ وَقَالَ: «يَا رَبَّ الْجُنُودِ، إِلَى مَتَى أَنْتَ لاَ تَرْحَمُ أُورُشَلِيمَ وَمُدُنَ يَهُوذَا الَّتِي غَضِبْتَ عَلَيْهَا هذِهِ السَّبْعِينَ سَنَةً؟»، فَأَجَابَ الرَّبُّ الْمَلاَكَ الَّذِي كَلَّمَنِي بِكَلاَمٍ طَيِّبٍ وَكَلاَمِ تَعْزِيَةٍ. فَقَالَ لِي الْمَلاَكُ الَّذِي كَلَّمَنِي: «نَادِ قَائِلًا: هكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ: غِرْتُ عَلَى أُورُشَلِيمَ وَعَلَى صِهْيَوْنَ غَيْرَةً عَظِيمَةً. وَأَنَا مُغْضِبٌ بِغَضَبٍ عَظِيمٍ عَلَى الأُمَمِ الْمُطْمَئِنِّينَ. لأَنِّي غَضِبْتُ قَلِيلًا وَهُمْ أَعَانُوا الشَّرَّ. لِذلِكَ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ بِالْمَرَاحِمِ".

كما ان الملائكة يطمئنون القديسين ويبشرونهم بالخير: "فتراءى ملاك الرب للمرأة (أم شمشون) وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنًا... وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين" (قض 13: 3 - 21).