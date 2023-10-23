بالحب تقدر.. مرقس فوزي يطلق فيلمًا قصيرًا لدعم مرضى السرطان

الفن.. أحد العناصر الأكثر استخدامًا داخل الكنيسة، إذ أنها تعتمد في صلواتها وليتورجياتها على النغمات الموسيقية التي تخترق الأذن وتداعب عواطف المصلين، كما ان للتمثيل والمسرح المصري دورًا في الامر اذ ان الكنائس تعتمد على المسرحيات والأفلام القصيرة في توصيل عدد من الأفكار الهادفة للمشاهدين.

المخرج مرقس فوزي، قال في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه يستعد حاليًا للانتهاء من اللمسات الأخيرة من فيلمه (بالحب تقدر) الذي يأتي لدعم مرضى مرض السرطان، وقصة الفيلم تأتي لفتاة تدرس بكلية الفنون الجميلة، وتُصاب بمرض السرطان، ودون أن يعلم القائمون على التدريس أنها مُصابة بالسرطان، يكلفونها بتصميم ورسم لوحة عن مرضى نفس المرض.

فريق العمل

ويقدم الفيلم- بحسب مرقس- أهمية العلاقات الاجتماعية والأسرية، اذ أن هذه الفتاة تعبر عن أزمتها بفضل صديقتها وذويها، موضحًا أن الفيلم من بطولة الفنان القدير عاصم سامي، وكوكبة من الكوارد الفنية في الميديا المسيحية مثل ميرفت فهيم، ومريم عادل، وبيتر رمسيس ونانا رأفت، مكياج ياسمين غلاب، مدير تصوير مايكل نزيه، تنفيد كروس بوينت، مخرج منفذ وسيناريو وحوار رمسيس غطاس، هذا ويشهد الفيلم عملًا غنائيا، للفنانة تينا غبريال.

من جانبها قالت تينا غبريال، المرنمة، في تصريح خاص لـ«الدستور» إن لها اهتمامًا كبيرًا بهذه النوعيات من الأعمال الفنية التي تتخصص في الحديث عن بعض المرضى أصحاب المعاناة الكبرى، والواجب أن يحصلون على قدر أكبر من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي، في إشارة إلى أنها تستعد إلى إطلاق عملًا آخرًا لمحاربة التنمر ودعم مرضى الحروق بعنوان (انا انسان).

وأشارت أيضًا إلى أنه تم تسجيل العمل الغنائي بأستراليا وتصوير الفيديو الدرامي بمصر، بمشاركة العديد من الفنانين لكي يوصلوا رسالة تحفيزية وتشجيعية لكل من يمر بهذه التجربة الصعبة وتكون سبب تعزية وتشجيع لهم:

كلمات العمل الغنائي

قدها وقدود ولا اي سدود

تمنعنا نحقق احلامنا

اكيد هنعود والصحة تسود

والضحكه تبدد احزنا

قدها وقدود

ماهو كل غروب بيلاحقه شروق

والسما راح تصفي اكيد وتروق

والصعب ان زاد يوم قوم عافر

فوق بقي يلا من ياسك فوق

ده معاك رب الكون واهو قادر

متقولش تعبت انا مش قادر

في ثواني الدنيا بتتغير

لو فكرنا شايفه ده شئ نادر

ساعد وادعم واسند غيرك

ادي بحب وكتر خيرك

والخير اللي هتعمله يرجعلك

أضعاف أضعاف ما تتصور