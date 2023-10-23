الإثنين 23 أكتوبر 2023
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للقوات الجوية وتوفير كل الإمكانات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى، بالإضافة إلى التنفيذ العملى لعدد من المراحل، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائى.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكل العناصر المشاركة، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل الإجراءات والاستفادة منها فى الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية، مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كل العناصر المنفذة للبيان، مما عكس مستوى الاستعداد القتالى العالى والاحترافية فى تنفيذ المهام.

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