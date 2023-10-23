"التحالف الوطنى" يُعلن نجاح عبور الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة (صور)

نجحت الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية في العبور، عن طريق ميناء رفح البري إلي الشعب الفلسطيني في غزة.

وشملت الدفعة الثالثة عشرة شاحنات محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تجهيز عشر شاحنات أخرى، علاوة على اصطفاف عشرات الشاحنات استعدادًا للعبور إلى الأراضي الفلسطينية.

كما تستمر الجهود في إيصال المساعدات لأهل غزة، حيث يأتي ذلك استكمالًا لدخول الدفعة الأولى والثانية من قوافل المساعدات الإغاثية للتحالف الوطني والمحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد العذائية والأدوية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والأدوية والملابس والبطاطين.

دخول أول دفعة من المساعدات بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام

وكانت قد نجحت الدفعة الأولي من قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، المحملة بالمساعدات الإغاثية في عبور معبر رفح، تزامنًا مع انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي احتضنتها مصر من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول بالعاصمة الإدارية.

وأعرب التحالف الوطني وجميع مؤسساته، عن سعادتهم البالغة بعد فتح معبر رفح ودخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية على جهودها من أجل فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

120 شاحنة مساعدات لأهالي غزة

جديرًا بالذكر أن قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة تضم قرابة ١٢٠ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد علي 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشارك في هذه القوافل الضخمة عدد كبير من مؤسسات التحالف الوطني ومتطوعيها وهى: (مؤسسة حياة كريمة، بنك الطعام المصري، الأورمان، مصر الخير، صناع الحياة، رسالة، صناع الخير، العربي لتنمية المجتمع، مرسال، أبوهشيمة الخير، الهيئة القبطية الإنجيلية، أبوالعينين، الجارحي لتنمية المجتمع).

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.