متطوعو "حياة كريمة": معتصمون أمام معبر رفح حتى إدخال المساعدات إلى غزة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اعتصام متطوعيها أمام معبر رفح اعتراضا على الرفض الإسرائيلي لفتح المعبر، والاستمرار في الاعتصام لحين توصيل المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة.

وكانت قد أعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها الكاملة بكافة متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمهم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت المؤسسة جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

وأرسلت “حياة كريمة” قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواجد الآن أمام معبر رفح، كما تتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وأكدت اعتصام أعضاء المؤسسة ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات، واستمرارها في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وأن متطوعيها ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح، من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

