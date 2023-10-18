"حياة كريمة" تُؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن غزة وتقرر الاعتصام أمام معبر رفح

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها الكاملة بكافة متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتؤكد المؤسسة جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواجد الآن أمام معبر رفح، كما تتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وعليه، تؤكد اعتصام أعضاء المؤسسة ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

كما تؤكد حياة كريمة أنها مستمرة في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وأن متطوعيها ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وتهيب المؤسسة بجموع الشعب المصري بعدم التواني عن دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن، وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريا، والدعم المادي لتوفير المساعدات الإنسانية، والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات المجتمع والضمير العربي.