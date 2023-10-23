"الأرصاد": انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليلًا وشبورة صباحًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من "4 إلى 7 صباحًا تقريبًا" تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21،

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20،

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18،

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18،

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 20،

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.

تفاصيل إعصار تيج ف بحر العرب

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل إعصار تيج فى بحر العرب، موضحة أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية، حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من غدٍ الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.



ولفتت إلى أن الأعاصير فى المحيطات غير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، موضحة أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج، فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.