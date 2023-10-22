الأرصاد : طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا شبورة مائية من "4 إلى 7 صباحا تقريبا" تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدا انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.

إعصار "تيج" فى بحر العرب

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إعصار "تيج" فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار "تيج" جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غد الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.



ولفتت أن الأعاصير فى المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار "تيج"، فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.