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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية التعاملات الصباحية حرص المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام سعر الجنيه في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في البنوك المختلفة العاملة من ضمن الجهاز المصرفي المصري، إذ أن بلغ 8.21 جنيه للشراء، ومبلغ 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير، سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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