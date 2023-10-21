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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية السبت 21-10-2023 والتي تشهد استقرار في أسعار الصرف في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 21-10-2023 رغم توتر الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية ونعرض في خلال التقرير أسعار الصرف في البنوك المصرية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

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التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ البيضاء والبط والنعام اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

يحافظ الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

في البنك الأهلي القطري سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار الأوروبي يسجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

يستقر اليورو الأوروبي عند مستوى 32.37 جنيه للشراء و32.64 جنيه للبيع.

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سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

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أسعار أعلاف الماشية والدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

يصل الجنيه الإسترليني إلى نحو 37.17 جنيه للشراء و37.51 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 98.76 جنيه للشراء و99.74 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

‏بلغ قيمة الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

‏‏استقر الريال القطري عند مستوى 7.80 جنيه للشراء و8.45 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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