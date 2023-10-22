الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: كل الشعب وراء قرارات الرئيس السيسى (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت إحدى المواطنات المصريات، إنها تدعم القضية الفلسطينية وترفض العدوان الصهيوني، وتدعو الشعب المصري والعربي بالكامل الوقوف وراء الشعب الفلسطيني ووراء قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

الرئيس يدعم القضية الفلسطينية

ووجهت رسالة للشعب الفلسطيني قائلة "مصر كلها معاكم والشعب المصري مش هيسيبكم ومتخافوش مصر كلها بتدعمكم".

تابعت إنها تدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده في كافة الأمور التي تتخذ بشأن حماية الشعب الفلسطيني، ورفضت تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء من أجل الحفاظ واستمرار القضية الفلسطينية.

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مواطن: "قرارات الرئيس السيسي هتجيب الخير لأهلنا في فلسطين"

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مواطن: ملايين المصريين أعلنوا تفويضهم للرئيس السيسى دعمًا للقضية الفلسطينية (فيديو)

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

https://www.youtube.com/shorts/ETZbGNdwfLk

 

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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