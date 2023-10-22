عاجل.. لا لتهجير الفلسطينيين.. 5 تحذيرات من السيسى للمجتمع الدولى خلال قمة القاهرة (فيديو)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولى، خلال قمة القاهرة للسلام، التى عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسى، خلال كلمة كلمته 5 تحذيرات تضمنت: رفض تام للتهجير القصرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنسانى فى غزة آخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدًا على حساب مصر".