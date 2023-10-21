مواطن: "قرارات الرئيس السيسي هتجيب الخير لأهلنا في فلسطين"

أعلن الشعب المصري عن دعمه وموافقته على كافة القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار أعلن المواطنين عن دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني، وتكفل له كافة حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الصهيوني الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

في هذا السياق؛ قال أحد المواطنين، لـ"الدستور" إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتذكر جيدا حجم مصر، ويعرف أنها ستظل مساندة للشعب الفلسطيني كما اعتادت دوما أن تفعل.

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وأضاف: القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الراهنة والتي تخص القضية الفلسطينية من شأنها أن تجلب الخير لأهلنا في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

ولفت إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين تتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.