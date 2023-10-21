السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: ملايين المصريين أعلنوا تفويضهم للرئيس السيسى دعمًا للقضية الفلسطينية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب ملايين المصريين في رسالة من جميع ميادين مصر، أمس، في مسيرات حملت شعار "جمعة تحيا مصر"، عن دعمهم الكامل لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط تهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أكد المواطن محمود جويلي، أن التضامن مع القضية الفلسطينية لا يعنى التفريط في شبر واحد من الأراضي المصرية.

وتابع "جويلي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن تفويض الرئيس السيسي واجب وطني، في ظل المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في محاولة لتصفية القضية.

وعبر المصريون عن تفويضهم للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير حفاظًا على الأراضي المصرية، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين.

واستجاب المصريون وخرجت الملايين إلى الميادين رافعة الأعلام المصرية والفلسطينية رافضة التهجير ومدعمة القضية الفلسطينية منددة بأحداث العنف والدمار بأحداث غزة، وموجهة رسائل داعمة بضرورة البقاء والحفاظ على القضية الفلسطينية.

 

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قمة القاهرة للسلام| الرئيس السيسى: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

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