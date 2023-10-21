السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قمة القاهرة للسلام| الرئيس السيسى: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على فتح مستدام لمعبر رفح البري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: "على العالم ألا يقبل استخدام الضغط الإنساني لإجبار الفلسطينيين على التهجير"، مؤكدًا أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطنيين ونزوحهم لسيناء.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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