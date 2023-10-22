جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وصلاح يطارد هالاند على قمة الهدّافين

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والصراع بين هدّافي البريميرليج يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويشهد الموسم الحالي وجود صراع قوي بين كبار الأندية، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر بعد خوض 9 جولات من البريميرليج، والتي لم تُسدل ستارها حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

1- مانشستر سيتي: 21 نقطة.

2- أرسنال: 21 نقطة.

3- ليفربول: 20 نقطة.

4- توتنهام هوتسبير: 20 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة.

6- أستون فيلا: 16 نقطة.

7- برايتون: 16 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد: 14 نقطة.

0- تشيلسي: 12 نقطة.

11- كريستال بالاس: 12 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 11 نقطة.

13- فولهام: 11 نقطة.

14- برينتفورد: 10 نقاط

15- نوتينجهام فورست: 10 نقاط

16- إيفرتون: 7 نقاط

17- لوتون تاون: 5 نقاط

18- بيرنلي: 4 نقاط

19- بورنموث: 3 نقاط

20- شيفيلد يونايتد: 1 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

ويواصل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة ناديه ليدخل في صراع قوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وكان محمد صلاح قد تألق بشكل كبير رفقة ليفربول، ليُسجل هدفي الفوز في مرمى إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

بينما سجل هالاند هدفًا مميزًا، ليُساهم في فوز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة 2-1.

وجاء ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 على النحو التالي:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 9 أهداف.

- محمد صلاح (ليفربول): 7 أهداف.

- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير): 6 أهداف.

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 6 أهداف.

- جارود بوين (وست هام يونايتد): 5 أهداف.

- هوانج هي تشان (وولفرهامبتون): 5 أهداف.

- أولي واتكينز (أستون فيلا): 4 أهداف.

- بوكايو ساكا (أرسنال): 4 أهداف.

- أودسون إدوارد (كريستال بالاس): 4 أهداف.

- إيفان فيرجسون (برايتون): 4 أهداف.

- بريان مبيومو (برينتفورد): 4 أهداف.

- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد): 4 أهداف.