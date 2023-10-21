السبت 21 أكتوبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

محمد صلاح
محمد صلاح

تمكّن نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية أمام إيفرتون.

ويخوض فريق ليفربول حاليًا مواجهة قوية وشرسة أمام إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد هدفه في مرمى إيفرتون

ونجح محمد صلاح من تسجيل هدف مميز في مرمى إيفرتون، ليصل إلى هدفه رقم 200 في مسيرته الكروية في مختلف الدوريات، بدايةً من الدوري المصري، ثم السويسري مرورًا بالإيطالي ثم الإنجليزي.

كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 104 بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، ليُصبح سادس هدّافي ليفربول عبر التاريخ على أرضه، بالتساوي مع سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، حصل عليها لويس دياز بعد لمسة يد على مدافع إيفرتون.

ويلعب فريق إيفرتون بعشرة لاعبين، بعد طرد أشلي يونج في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

ورفض محمد صلاح الاحتفال بهدفه في مرمى إيفرتون، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأحداث المؤسفة الذي يشهدها قطاع غزة ضد العدوان الغاشم وجرائم الاحتلال.

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"ديربي الميرسيسايد".. التاريخ ينحاز إلى ليفربول ضد إيفرتون في الدورى الإنجليزي

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"ديربي الميرسيسايد".. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

ترتيب ليفربول وإيفرتون فى الدورى الإنجليزى

وقبل نهاية اللقاء، يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون، حاليًا، في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

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