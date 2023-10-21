ريمونتادا أرسنال تفرض التعادل على تشيلسي وتبقي السيتي في صدارة البريميرليج

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين لكل منهما.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدف دون رد.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما كانت الخطورة الهجومية من جانب فريق تشيلسي الذي اختار التخلي عن الصراع على الاستحواذ والضغط من أجل تسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على المباراة.

وبدأ تشيلسي المباراة ضاغطًا على دفاعات أرسنال لتسجيل هدف مبكر وإحباط أرسنال.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد كرة عرضية لعبها رحيم ستيرلينج وحولها كول بالمر برأسه وارتطمت بيد ويليام صاليبا داخل منطقة جزاء أرسنال، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة، وسددها كول بالمر على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات، فيما خرجت 4 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق أرسنال أي كرة على المرمى من محاولتين.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق تشيلسي.

واستمر استحواذ لاعبي فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، بوتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية وأظهرا رغبة في هز الشباك ولكن أرسنال لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الثاني.

وأخطأ روبرت سانشيز، حارس تشيلسي، في تمرير الكرة لزميله كالاجير وقطع ديكلان رايس الكرة وسددها مباشرة في المرمى وسكنت الشباك.



واستمرت محاولات لاعبي فريق أرسنال لتسجيل هدف التعادل، وأضافه ليونارد تروسارد في الدقيقة 84 بعد كرة عرضية لعبها بوكايو ساكا من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء تشيلسي وحولها تروسارد بقدمه على يسار الحارس في الشباك.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، إذ حاول كلًا منهما تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة.

إجمالًا، سدد لاعبو تشيلسي 5 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 تسديدات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 13 محاولة لفريق أرسنال وخرجت 10 من الملعب.



واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق تشيلسي.



ورفع أرسنال رصيده لـ21 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الانجليزي، ويبقى مانشستر سيتي متصدرًا للبطولة برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف فيما رفع تشيلسي رصيده لـ12 نقطة في المركز التاسع.