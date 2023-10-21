الدوري الإنجليزي: كول بالمر يمنح تشيلسي التقدم على أرسنال بالشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على ضيفه أرسنال في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما كانت الخطورة الهجومية من جانب فريق تشيلسي الذي اختار التخلي عن الصراع على الاستحواذ والضغط من أجل تسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على المباراة.

وبدأ تشيلسي المباراة ضاغطًا على دفاعات أرسنال لتسجيل هدف مبكر وإحباط أرسنال.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد كرة عرضية لعبها رحيم ستيرلينج وحولها كول بالمر برأسه وارتطمت بيد ويليام صاليبا داخل منطقة جزاء أرسنال، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة، وسددها كول بالمر على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وحاول لاعبو فريق أرسنال تعديل النتيجة سريعًا وتسجيل هدف وكذلك استمر تشيلسي على ضغطه الهجومي لتسجيل الهدف الثاني.

وانحصر اللعب في أغلب فترات الشوط الأول في منطقة وسط الملعب في ظل محاولات كلًا من الفريقين الوصول للمرمى وهز الشباك.

وحاول لاعبو فريق أرسنال الدخول في أجواء المباراة هجوميًا وتهديد دفاعات فريق تشيلسي ولكن لاعبو البلوز نجحوا في تضييق المساحات وعدم السماح للاعبي أرسنال بالوصول للمرمى، وحصر اللعب والاستحواذ في منطقة وسط الملعب.

وتحصل كونور كالاجير على الكرة في حالة انفراد مع حارس أرسنال في الدقيقة 37 بعدما لعب كول بالمر كرة عرضية حولها إنزو فيرنانديز برأسه وتسلمها كالاجير وسدد الكرة في جسد الحارس ولكن حكم المباراة أشار لوجود تسلل ضد كالاجير.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات، فيما خرجت 4 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق أرسنال أي كرة على المرمى من محاولتين؟.