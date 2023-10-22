الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مازيمبي يستضيف الترجي وإنيمبا يواجه الوداد بذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي

الترجي التونسي ومازيمبي
الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي

يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي، نظيره الترجي التونسي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام في تنزانيا، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة اللقاء في ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر نقل المباراة إلى تنزانيا، بعد رفض السلطات الكونغولية دخول معدات تقنية "الفار"، إلى البلاد، إلى جانب رفضها إصدار التأشيرات لمسئولي "كاف" والشخصيات الهامة.

 مركز الترجي في الدوري التونسي

 ويقود طارق ثابت، مهمة تدريب الترجي، بشكل مؤقت، في أعقاب رحيل معين الشعباني عن منصبه، ويسير الترجي، بشكل جيد خلال الموسم الحالي، حيث يحتل الترجي، صدارة المجموعة الثانية في الدوري التونسي، برصيد 13 نقطة، إلى جانب تأهله إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الترجي، بقيادة مدربه الوطني طارق ثابت، للخروج من ملعب المباراة، بالتعادل على أقل تقدير، مستغلًا إقامة المباراة على ملعب محايد، وذلك قبل خوض مواجهة الإياب

أما مازيمبي، فيأمل في تخطى عقبة الترجي، في سعيه للعودة مجددًا إلى منصة التتويج، منذ فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2017، وسيقود مواجهة مازيمبي والترجي، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي السوداني محمود إسماعيل.

 البيضاوي المغربي يواجه إنيمبا النيجيري

وعلى جانب آخر، يحل الوداد البيضاوي المغربي، ضيفًا على إنيمبا النيجيري، في التاسعة مساءً، بملعب (جودسويل أكبابيو الدولي) ، بمدينة أيو، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وسيخوض الفريق الودادي، مواجهة الليلة منقوصًا من خدمات الثنائي، السنغالي سامبو جونيور والكونغولي أرسين زولا، وذلك بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يدفع عادل رمزي، المدير الفني للوداد، باللاعب الشرقي البحري، لتعويض غياب سامبو جونيور، في الجانب الهجومي، وسيقود المباراة تحكيمًا، الحكم الدولي التشادي الهادي محمد.

 

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