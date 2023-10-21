طريق الأهلي.. صنداونز يخطف فوزًا ثمينًا من بيترو أتلتيكو بثنائية في الدوري الإفريقي

خطف فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، فوزًا ثمينًا من مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

افتتح التشيلي مارسيلو اليندي، التسجيل في الدقيقة 68، ثم أضاف ثابيلو ماسيكو، الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليضع الفريق الجنوب إفريقي، قدمًا في الدور نصف النهائي للبطولة.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حال التأهل، سينتظر صن داونز، في الدور نصف النهائي، الفائز من مجموع مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي ستجرى يوم الثلاثاء.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول قويًا، حيث شهد سيطرة واستحواذ من جانب بيترو أتلتيكو، الذي سيطر على أغلب مجريات اللعب، مقابل فرص قليلة للغاية من جانب صن داونز، الذي لم يتمكن من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى أصحاب الأرض.

الدقيقة 6.. ركلة حرة غير مباشرة لبيترو أتلتيكو نفذها جوناثان روبيو، ليرتقي لها كارلينوس لكنها كرته تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 9.. أهدر جيلبرتو لاعب بيترو أتلتيكو فرصة محققة لافتتاح التسجيل بعدما استغل هفوة من مدافع صن داونز لينطلق صوب مرمى الضيوف، قبل أن يتمكن كيكانا من إنهاء خطورة الهجمة.

الدقيقة 14.. احتج لاعبو بيترو أتلتيكو مطالبين باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة، يد عبدالمنعم بوطويل لاعب صن داونز، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

الدقيقة 25.. بيترو أتلتيكو يهدر فرصة أخرى محققة للتسجيل بعدما تمكن من المرور من الناحية اليمني ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، إلى جوديش الذي يصوب الكرة لكن الحارس رونوين ويليامز تمكن من ابعاد الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 36.. تصويبة من سيمبا زواني داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر

الدقيقة 39.. جيلبرتو يمر من الناحية اليمني ليرسل كرة عرضية إلى جوديش الذي يتعرض للعرقلة ليشير الحكم إلى احتساب ركلة جزاء لبيترو أتلتيكو.

الدقيقة 42.. جيلبرتو يهدر ركلة جزاء لبيترو أتلتيكو بعدما صوب الكرة على يمين الحارس رونوين ويليامز، الذي تصدى لها لترتد إلى ألكسندر جوديش الذي يسدد الكرة ليتصدى لها حارس صن داونز مرة أخرى ويبعدها إلى ركنية.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بداية هادئة مع بعض الهجمات على استيحاء من جانب الفريقين.

وبدأ صن داونز في امتلاك زمام الأمور في منطقة وسط الملعب ولكن دون فاعلية حقيقية في الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 68، تمكن صن داونز، من إحراز هدف التقدم عبر التشيلي مارسيلو أليندي، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، من زميله الأرجنتيني جونيور مينديتا، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81، سجل صن داونز، هدفه الثاني في شباك بيترو أتلتيكو عبر البديل ثابيلو ماسيكو، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله الأوروجوياني جاستون سيرينو، لينفرد وحيدًا بحارس بيترو أتلتيكو الذي خرج من مرماه، ليضع الكرة في الشباك الخالية.