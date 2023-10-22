محافظ المنوفية يلتقى عددًا من المواطنين ويأمر بصرف مساعدة مالية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، لقاءه اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

يتم ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات اتصال دائم ومباشرة مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

صرف مساعدة مالية لمواطن يعانى من الفشل الكلوى

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية شنوان يعانى من مرض الفشل الكلوى ويحتاج إلى عملية زراعة كلي لمساعدته على تحمل نفقات العلاج مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى باتخاذ إجراءات عاجلة حيال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لمواطن من ذوى الهمم بناحية الشهداء لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة له.

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كوم الضبع بالباجور يلتمس استكمال البناء على قطعة أرض يمتلكها وفقا للترخيص الصادرله، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ اللازم تجاه طلبه وفقا للضوابط والقوانين، وكلف المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن يلتمس تجديد رخصة كشك مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ شكوى عدد من العاملين بإحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي يتضررون من صدور قرار بحل الجمعية وإغلاقها- إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.