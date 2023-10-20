الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساجد المنوفية تؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلى على فلسطين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أدى الآن أهالي محافظة المنوفية صلاة الغائب على ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وذلك تضامنًا وحزنًا لما لحق الإخوة في فلسطين، وكانت قد أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية عن تخصيص 6 مساجد بمختلف مراكز المحافظة لأداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين، كما قام المصلون بحرق علم الكيان.

6 مساجد أقيمت بها صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الغاشم على فلسطين

وخصصت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية مسجدًا كبيرًا بكل مركز لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، منها تخصيص مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء وصلى به إمامًا الدكتور أشرف فهمي موسى، وتخصيص مسجد الرحمة بمدينة شبين الكوم وصلى به إمامًا الدكتور خالد عبدالسلام وكيل مديرية الأوقاف، وتخصيص مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم وصلى به الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

كما خصصت المديرية مسجد الشهداء بمدينة بركة السبع، حيث يؤم المصلين الشيخ محمود عبدالوهاب مدير إدارة الأوقاف ببركة السبع، كما تم تخصيص مسجد زوين بمدينة منوف والذي يؤم به المصلين الشيخ معين رمضان مدير إدارة أوقاف المنوفية، كما تم تخصيص أيضًا مسجد الهدى بمدينة شبين الكوم، ويؤم به المصلين الشيخ كمال عمار مدير الدعوة.

توجه المصلين إلى استاد شبين الكوم لإعلان رفضهم للعنف ودعم فلسطين

وعلى الفور يستعد المصلون بالمراكز للذهاب إلى شارع الاستاد بشبين الكوم في مسيرات دعت إليها أمس القوى الشعبية والسياسية بالمحافظة للتنديد بسياسات العدو الصهيوني الذي اعتدى على المدنيين العزل وقتل الأطفال.

وتظاهر أمس العديد من طلاب كليات جامعة المنوفية منها كلية التربية النوعية بأشمون وكلية الآداب بجامعة المنوفية، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين، مؤكدين على دعمهم للشعب الفلسطيني ورفض فكرة التهجير إلى سيناء.

وخرجت المظاهرات السلمية من الكليات وانضم إليهم بعض من الموظفين وعمال المصانع والطلاب لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني، كما أكدوا دعمهم الكامل وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية أراضي الدولة المصرية وأن الجميع يسير خلف قيادة الدولة الحكيمة.

المنوفية فلسطين صلاة الغائب شبين الكوم الشعب الفلسطيني الريس عبد الفتاح السيسي

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