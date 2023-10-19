الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: ضخ 95 طن سكر مدعم ضمن مبادرة "معًا ضد الغلاء"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضخ (95) طن سكر مدعم  بسعر (27) جنيهًا للكيلو بمختلف الشوادر والمنافذ بنطاق المحافظة المشاركة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء " معًا ضد الغلاء " لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام. 

وأكد محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية؛ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ومدى توافر كل السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

حملات مكبرة

وفى سياق متصل، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الموافقة على غلق مخبز بلدى بناحية صفط جدام بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية لمخالفة القرار الوزارى رقم (30) لسنة 2017 و(37، 38) لسنة 2020. 

وأشار إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير (221) محضر متنوع مابين (97) محضر مخابز و(124) محضر أسواق، ومن أبرز المحاضر التى تم تحريرها محضرين جنح منوف ضد أصحاب مصانع لصناعة البلاستك والأوانى لحيازتهم (12) طن مواد تصنيع مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بقرية الكوم الأخضر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة (2) طن أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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