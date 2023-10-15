المرشح الرئاسي فريد زهران يزور مطرانية المنوفية بأشمون

زار المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران وعدد من أفراد حملته، أمس السبت، الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وذلك أثناء زيارته لمحافظة المنوفية استهلالًا لجولاته الانتخابية.

دارت النقاشات حول الوضع الراهن بشكل عام والانتخابات الرئاسية بشكل خاص، كما طلب فريد زهران من القساوسة حث أبنائهم من الشباب على المشاركة الإيجابية في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغض النظر عن انحيازاتهم أو ميولهم السياسية، كما تطرق الحديث للأوضاع في غزة، وخطورة دعاوى تهجير الفلسطينيين على أمن وسيادة البلاد، فضلًا عن تهديدها للقضية الفلسطينية ذاتها، وأكد الحضور على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المخططات التي تحيط بالمنطقة بشكل عام وبمصر على وجه الخصوص.

حضر اللقاء النائب أحمد القناوي، نائب رئيس حزب العدل والمهندس أشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية والدكتورة جيهان عطا، أمين المواطنة بحزب العدل، والدكتور عمرو فاروق مراد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووائل كمال، نائب أمين المواطنة بحزب العدل وحسن ضاحي، عضو لجنة التنظيم بالحملة.

وكان في استقبالهم القمص بولا مسؤول التواصل ووكيل المطرانية وعدد من قساوسة وقمامصة إبراشية المنوفية.

رؤيته الانتخابية

واستعرض فريد زهران المرشح الرئاسي رؤيته للفترة القادمة وبرنامجه في مؤتمره الأول داخل مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية.

وأكد فريد زهران المرشح الرئاسي في رؤيته على السعي أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والكلمة العليا.

وأضاف فريد زهران أنه يعتمد في رؤيته على أن تكون مصر دولة تؤمن بالمساواة الكاملة المواطنين، وتجرم التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاقتصادي.

وأضاف أنه يعتمد في رؤيته على أن يتمكن المواطنون من إنشاء وتأسيس جمعياتهم ومنظماتهم ونقاباتهم السلمية، دولة تشجع حق التنظيم من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات والحركات الطلابية، ليتمكن المواطنون من الدفاع عن مصالحهم والمشاركة في التأثير على السياسات العامة للبلاد، وينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع حقوقهم السياسية.

وتصنع قرارتها وتصمم سياساتها وبرامجها بناء على البراهين العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية وآليات الحوكمة وسيادة القانون، دولة تصنع فيها السياسات بطريقة ديمقراطية تشاركية تضمن تمثيل فئات المجتمع وبما يضمن الشفافية والنزاهة واللا مركزية، ومستفيدة من خبرة كوادرها.

ومن أهم الرؤى الخاصة ببرنامجة أن تكون الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطًا بعدالة توزيعها.

وأضاف نؤمن بحق المصريين في الحصول على تعليم ذو جودة عالية ورفعة البحث العلمي كأحد أهم حقوق الإنسان الرامية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، كما نؤمن بالحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لكافة المواطنين بدون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة قائمة على الادله العلميه تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وتسمو إلى تحسين المؤشرات الصحية للمصريين.

وأكد أننا نؤمن بحقوق الأقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقة في التمكين من المشاركة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعزيز قدراتهم في الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعي والتمكين السياسي والتعليمي والثقافي بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما نؤمن بدور الدولة في مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أهمية اطمئنان المواطن في الدولة من خلال أن يكون هناك أجهزة رقابية مستقلة وقوية تحمي مصالحه، وبرلمان يراقب ويشرع لصالحه، وإعلام حر غير مقيد، يحقق ويستقصي ويكشف أوجه القصور، وينقل الواقع دون تزييف، ونسعى لدولة ثقافتها التنوير وتقبل التنوع والاختلاف وتحارب الطائفية والكراهية، وتطلق حرية الإبداع والتعبير الفني والثقافي والعلمي.