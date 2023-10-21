السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: اجتياح غزة سيولد حريقًا فى المنطقة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي

حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة بريًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيولد حريقًا في المنطقة.

وشدد مستشار الأمن القومي العراقي -خلال استقباله لسفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- على ضرورة العمل على عدم اتساع رقعة الحرب، مشيرًا إلى أن قطع المياه والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة أمر غير مقبول، وأن الأطفال ليسوا جزءًا من المعركة، وعلى المجتمع الدولي السعي لإيقاف القتال وإنهاء هذه الحرب.

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التهجير القسرى وقتل المدنيين

وأكد أن ما يحصل من قتل للمدنيين وتهجير قسري هو عقاب جماعي لا يمكن القبول به، لافتًا الى أن القضية الفلسطينية لن تحل من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، مشيرًا إلى أن حماية وتأمين السفارات والبعثات في العراق هو واجب والتزام بمعايير الدبلوماسية الدولية، حيث إن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذلك بشكل شخصي.

 

قتل المدنيين فى غزة 

بدوره، أكد السفير التشيكي، أن بلاده قلقة مما يحدث من قتل المدنيين في غزة، مشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب، لأنها ستؤثر بالتالي على المنطقة بأكملها، معربًا عن تقدير بلاده للمساعدات الإنسانية التي يرسلها العراق إلى قطاع غزة، مبينًا أن الاتحاد الأوربي ضاعف من إيصال المساعدات إلى غزة.

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وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، كما تم أيضًا بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح برى لقطاع غزة للقضاء على قوة حماس العسكرية نهائيًا، عقب هجماتها الأخيرة على جنوب إسرائيل.

الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إسرائيل قطاع غزة جمهورية التشيك المساعدات الإنسانية

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