السبت 21 أكتوبر 2023
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام حاسمة في رفض تهجير الفلسطينيين

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، جاءت في وقتها تماما وحاسمة، وتحمل رسائل واضحة للعالم كله، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وترفض سياسة تهجير الفلسطينين وتطالب بوقف العدوان على غزة فورًا واستدامة دخول المساعدات.

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ولفت محمود في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، والتي شهدت تواجدا عربيا ودوليا بارزا، وتأكيده إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.

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رؤية مصر واضحة

وشدد وكيل صناعة البرلمان، أن رؤية مصر وكلمتها واضحة، ومنها ضرورة التنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة. ولفت الرئيس السيسي وردا على المزاعم بهذا الشأن، قائلا: مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني، حال دون عمله. مشددا: إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.

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وأضاف محمود، إن كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام، جاءت واضحة تماما وحاسمة، وتؤكد رفض مصر التام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تمامًا، ورفضها أي حل أو تصفية للقضية على حساب مصر.

واختتم المهندس معتز محمد محمود أن قمة القاهرة للسلام تحرك مصري ودولي قوي وهام للغاية، وكلمة السيسي تجهض الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطيين ودفعهم للخروج من وطنهم والاتجاه لسيناء. مشيرا: إلى قول الرئيس السيسي بوضوح: رفض مصر  التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة. قائلا: أن موقف مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني مشرف.

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