السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيا تشكر الرئيس السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام

جيمس كليفري
جيمس كليفري

شكر جيمس كليفري، وزير خارجية بريطانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والمضي بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

ويُشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

المملكة المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة للسلام 2023 القاهرة للسلام

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