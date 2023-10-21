بريطانيا تشكر الرئيس السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام

شكر جيمس كليفري، وزير خارجية بريطانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والمضي بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

ويُشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.