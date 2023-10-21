السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عُمان تشكر مصر على استضافة قمة القاهرة للسلام وجهودها لوقف التصعيد فى غزة

شهاب بن طارق آل سعيد
شهاب بن طارق آل سعيد

وجّه شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس وزراء سلطنة عمان، الشكر لمصر على استضافة قمة القاهرة للسلام، وبذل الجهود الحثيثة في وقف التصعيد في قطاع غزة لمعالجة الأزمة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وقال "آل سعيد"، خلال قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "شكرًا لمصر لمبادرتها في الدعوة لهذه القمة لمعالجة الأزمة الحرجة التي تمر بها المنطقة"، معربًا عن تقدير عمان على حسن الاستقبال.

وجدد نائب رئيس وزراء سلطنة عمان الأمل برسالة السلام، بأن العدالة هي حق مشروع ومتساوٍ لكافة الأطراف والبشرية جمعاء.

عمان مصر السيسي قمة القاهرة للسلام

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