السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قمة القاهرة للسلام| الكويت: نرفض أى دعوات هدفها التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت تتابع بكل حزن شديد تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد العقاب الجماعي الذي يتعرض من خلاله المدنيون العُزّل بغارات جوية متواصلة، أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء.

وأضاف الصباح، خلال قمة القاهرة للسلام، أن الاستمرار في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، ودعوات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن مأساة فلسطين الإنسانية تأتي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة، منوهًا بأن دولة الكويت تجدد إدانتها لكل ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات، وتدين في الوقت نفسه قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال، وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة.

وأضاف أن الكويت ترفض أى دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتحميل دول الجوار تبعات تلك المأساة التي تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، مختتمًا بأن الكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، تؤكد موقفها الثابت في دعم فلسطين لنيل حقوقها المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1976، ونجدد تمسكنا بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقاً لمرجعيات القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

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